Sport.quotidiano.net - Atalanta-Napoli, Conte: "Non vogliamo fermarci, ma è ancora lunga"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 18 gennaio 2025 - Parlare di gol scudetto a gennaio inoltrato è forse prematuro, ma se una dellendenti viene battuta in casa e soprattutto distanziata di 7 punti allora qualche primo bilancio potrebbe essere tracciato: il gol in questione è quello con cui Lukaku chiude il 3-2 rifilato all'dal, risultato che era stato aperto da Politano e McTominay, con Retegui e Lookman a completare il tabellino dall'altro lato, quello dei perdenti. Le dichiarazioni di Gasperini A proposito di perdenti, Gian Piero Gasperini analizza il ko di questa sera che rischia di ridimensionare le proprie ambizioni: o forse no. "Siamo stati un po' presi dagli episodi negativi, ma sono soddisfatto della prestazione, che reputo superiore a quella del. Ciò aumenta il nostro rammarico, perché contro squadre così forti non puoi regalare nulla, perché poi paghi dazio.