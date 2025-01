Bergamonews.it - Al TTB “Il mio letto è una nave” riporta ai luoghi del sogno e dell’immaginazione

Bergamo. Ilche diventa avventura, il “facciamo che.” dell’infanzia che si materializza, il luogo della fantasia dal quale si parte e al quale bisogna sempre rifarsi per ritornare anche ad essere artisti. La potenzache si scopre da bambini, per poi, purtroppo, perdersi nel passare degli anni, è l’ideale protagonista di “Il mioè una”, primo studio di una nuova produzione del Teatro Tascabile, portato in scena sabato 18 gennaio (replica domenica 19 alle 17) dalla nuova generazione del TTB al Teatro Renzo Vescovi, ultimo appuntamento della quarta edizione de “Il Teatro è servito”.Suoni del mare e rintocchi di orologio aprono idealmente la scena, completamente buia, mentre i ragazzi protagonisti entrano dalla platea con lunghe vesti bianche. I ragazzini Robert e Gabrielle scoprono una stanza abbandonata, forse una soffitta, da esplorare e dove fare nuove esperienze, come l’incontro con un fantasma.