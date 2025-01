Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv: startlist mass start Ruhpolding, programma, streaming

, domenica 19 gennaio, cala il sipario sulla quinta tappa della Coppa del Mondo a(Germania). Sulle nevi bavaresi, saranno lea tenere banco, con gli uomini che daranno il via alle danze alle 12.30, mentre le donne inizieranno le loro fatiche dalle 15.00. Si spera in un colpo di coda in casa Italia, che nei fatti ancora non c’è stato.Saranno solo due i rappresentanti del Bel Paese presenti nell’elenco delle gare con partenza di gruppo. Nella prova maschile Tommaso Giacomel sarà chiamato a trovare quella precisione al poligono che, associata alla velocità di rilascio colpi, sta un po’ latitando. I rivali, da questo punto di vista, hanno alzato l’asticella e quindi non è semplice trovare la quadra.Tra le donne Dorothea Wierer vorrà trasferire le buone sensazioni avute in staffetta in un format che potrebbe esserle gradito, a patto di essere precisa nelle sessioni di tiro e non andare in penalità.