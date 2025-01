Ilgiorno.it - Vernissage con musicista

Appuntamento con l’arte contemporanea a Lodi il 25 gennaio alle 19 con l’opera Le Piangenti, di Marco De Sanctis, che verrà esposta nella vetrina di Platea in Corso Umberto. Per l’occasione è stato organizzato, dalle 20 all’ex caffè letterario (via Fanfulla 2), una performance dellodigiano American Ghost Bird, in collaborazione con l’associazione Argine. Classe ’83. Per De Sanctis, una doppia emozione: "Mi ha chiesto Platea di esporre qui e per me è una bellissima cosa, è un mio modo di tornare a casa".