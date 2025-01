Ilfoglio.it - Una guerra civile tra israeliani è una prospettiva più minacciosa del confronto col nemico

Ora tutti dicono, e molti sembrano pensare, che il cessate il fuoco, così come è stato disegnato, avrebbe potuto essere accettato molto tempo fa, e risparmiare morti, feriti, distruzioni, e anche le vite degli ostaggi e le loro sofferenze. Per giunta, si dice, e del resto si era detto dall’inizio: la distruzione completa di Hamas non era possibile. Le nuove reclute di Hamas (17 mila? 25 mila?) hanno almeno eguagliato il numero dei miliziani uccisi o catturati e messi fuori combattimento. E come si impedirà a quella maggioranza di bambini e adolescenti segnati dalladi ricordare Hamas come la propria bandiera? A queste considerazioni si oppone il realismo, o il cinismo - coincidono - della ragione politica. Il prolungamento dellaha permesso di indebolire e umiliare Hezbollah in Libano, di tarpare le ali, e se non altro le difese antiaeree, oltre all’orgoglio, dell’Iran, e di colpire la Siria fino a rendere possibile il cambio di regime e la cacciata di Assad.