Oasport.it - Sinner supera Giron al minimo trotto e avanza agli ottavi degli Australian Open

Leggi su Oasport.it

Missione compiuta per Jannik. Il n.1 del mondo ha sconfitto nel terzo turno2025 l’americano Marcos(n.46 ATP) col punteggio di 6-3 6-4 6-2 in 1 ora e 59 minuti di partita. Una prestazione con qualche errore di troppo dell’altoatesino, soprattutto dal lato del dritto, che avendo margine nei confronti del suo avversario ha provato anche colpi diversi dai soliti con alterne fortune. In altre parole, working in progress, ma si dovrà trovare la quadra ddi finale dove si affronterà il vincente del confronto tra il danese Holger Rune e il serbo Miomir Kecmanovic. Per l’azzurro è la quarta presenza nella seconda settimana dello Slam di Melbourne.Nel primo set comincia subito forteche, sfruttando le velocità al servizio non eccessive del suo rivale, va avanti di un break.