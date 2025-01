Sport.quotidiano.net - Serie B2 femminile. "Peri», viaggio a Roma. Match ad alto rischio

Trasferta ostica per la Pallavolo Grosseto Giorgioimpegnata in casa della Fenice. Dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale, la quinta di fila per il team di Rossano Rossi, oggi alle 16 le grossetane giocano la tredicesima giornata di B2in quel dine quinte con 22 punti, maremmane staccate di sette lunghezze, con 15 punti messi insieme negli ultimi 5 incontri. Le grossetane sono alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo e cercheranno di fare di tutto per conquistarlo, anche se contro la formazionena non sarà facile, visto che le padrone di casa sono quinte in classifica. L’arrivo del neo acquisto Fatticcioni è stato importante per la compagine biancorossa. E’ grazie anche all’attaccante biancorossa che il Giorgioha conquistato i tre punti in palio nel confronto con il Priverno Volley, che si è giocato nel recupero infrasettimanale di mercoledì, a spese di una diretta concorrente per la salvezza.