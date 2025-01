Ilrestodelcarlino.it - Poste in ristrutturazione. Aperto l’ufficio di Calerno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uno sportello postale tutto nuovo, realizzato per fornire inediti, utili servizi: passaporto, carta d’identità, sportello Inail e tanto altro. Presto a Sant’Ilario sarà possibile usufruire di questi servizi nel rinnovato Ufficio Postale, che sarà oggetto di importanti lavori di riqualificazione a partire dal 28 gennaio.Italiane ha annunciato chesarà interessato danell’ambito del progetto Polis, che prevede l’attivazione dei nuovi servizi. Per limitare il disagio degli abitanti di Sant’Ilario, che dovranno rivolgersi aldifino alla fine dei lavori, l’Amministrazione si è attivata per offrire soluzioni. "Abbiamo innanzitutto incontrato i responsabili diItaliane – ha dichiarato il sindaco Marcello Moretti - per condividere le nostre riflessioni sulle possibili criticità di un intervento che si concluderà l’8 aprile.