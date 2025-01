Otto anni dalla tragedia di Rigopiano Marsilio | Una ferita indelebile per Abruzzo

Leggi su Ildenaro.it

“18 gennaio 2017. 29 vite spezzate a, unaper l’. Oggi è la giornata del dolore: mai dimenticare, mai abbassare la guardia, sempre vicini alle famiglie”. Lo scrive sui social il presidente della Regione, Marco, nel giorno dell’ottavoversario delladell’hoteldi Farindola (Pescara), travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone.Intanto, a causa del maltempo e delle nevicate in corso in montagna, cambia la sede delle commemorazioni per l’ottavoversario delladell’hoteldi Farindola (Pescara), travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone. Lo fa sapere il Comitato Vittime, promotore dell’evento odierno, slineando di aver “condiviso la pericolosità del sito in quota e la necessità di prevenire ogni criticità”.