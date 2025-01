Ilfoglio.it - Nessuno al mondo quanto l’Ucraina ha patito la violenza di cui è capace l’essere umano

E’ più semplice inorridire innanzi a scene die di morte che hanno per oggetto un’unica vittima, che non innanzi a caterve di morti senza nome e senza numero, ad ammassi di cadaveri che lapolitica ha reso in un certo modo tutti uguali. E’ facile provare pietas innanzi a una vittima circoscritta e determinata di cui lo sai perché è stata colpita a quel modo, un modo che in ogni caso non ne ha cancellato il volto e la fisionomia generale. Se invece i cadaveri nei quali ti imbatti sono vere e proprie pile, macabre torri fatte di uomini straziati, il risultato di unatalmente indiscriminata e sproporzionata, allora è persino difficile accedere all’entità di quella montagna di morte, a chi esattamente riferire il tuosconcerto. Deve essere stato questo lo stato d’animo che mosse lo scrittore ucraino ebreo Vasilij Grossman nello scrivere nel 1943 un lungo articolo dal titolo Ucraina senza ebrei (ripubblicato in Italia, Microgrammi 22), che pure il giornale russo cui collaborava allora non volle pubblicare e che venne pubblicato in U molto più tardi.