Mister Movie | Sanremo 2025 Fedez canta una canzone contro l’ex Chiara Ferrangi?

punta a far discutere acon una cover di “Bella Stronza” insieme a Marco Masini. Il testo del brano alimenta le voci di una frecciatina almoglieFerragni.Protagonista Atteso a: un’Esibizione Destinata a Far Parlare di Séclass="wp-block-heading">L’attesa perè sempre più alta e, tra i nomi che spiccano tra i partecipanti, c’è sicuramente quello di. Il rapper milanese sembra intenzionato a lasciare il segno con un’esibizione che promette di suscitare un acceso dibattito. Le indiscrezioni che circolano attorno alla sua performance, infatti, lasciano presagire un vero e proprio colpo di scena.Duetto Inatteso con Marco Masini: la Scelta che Accende il GossipSecondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia,avrebbe in programma un duetto con Marco Masini durante la serata dedicata alle cover, uno degli appuntamenti più attesi del Festival.