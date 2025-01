Lanazione.it - Missione di Inzaghi Continuare così: "Catanzaro e tanti tabù da sfatare"

Leggi su Lanazione.it

di Michele BufalinoPISA Resta ancora un giorno per preparare la sfida di domani pomeriggio contro il, ma dopo la vittoria con la Carrareseha mantenuto altissima l’attenzione nello spogliatoio nerazzurro e ha già trovato un nuovoda infrangere, per settare un nuovo obiettivo e invitando i propri giocatori a non fidarsi dei giallorossi. "Nelle ultime 15 partite hanno perso solo una partita - esordisce il tecnico -. Sono una squadra consolidata e il Pisa non vince adal 1982. Dine abbiamo infranti parecchi e vogliamo farlo ancora". Stima e rispetto per il tecnico dei calabresi, ma non solo: "Hanno un bravo allenatore come Caserta e un attaccante pericoloso come Iemmello".ha le idee chiarissime sulla partita e non sembra orientato a cambiare la formazione: "Non siamo abituati a cambiare e cercheremo di giocarcela su un campo difficile, come fossimo in casa".