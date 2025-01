Sport.quotidiano.net - Marcel Buchel avviato verso Trapani, salvo ulteriori colpi di scena dell’ultimo minuto. Zuculini team manager nel Racing di Milito

è a un passo dal. In Sicilia considerano l’affare in dirittura d’arrivo, anzi mancherebbe soltanto l’ufficialità. In realtà resta ancora qualche dettaglio da limare, ma senza dubbio il centrocampista della Nazionale del Liechtenstein è davvero molto vicino al club granata. Nelle ultime sessioni di mercato peròha già effettuato diversi dietrofront sulla linea del traguardo, quindi fino all’ultimo è meglio non dare nulla per scontato. Per il resto, per l’attacco è spuntato il nome di Adriano Moltalto, 36enne in uscita dal Catania, ma ha tutta l’aria di una voce diffusa ad arte per cercare una sistemazione alla punta. Intanto il giovane Alessandro Boccia – debuttante qualche settimana fa sul campo dell’Ascoli – è stato ceduto in prestito in serie D alla Pistoiese.