Ilnapolista.it - “Lukaku nun è bbuono”. Segna il gol scudetto e conferma la legge di Kolarov. Napoli imperiale

Leggi su Ilnapolista.it

nun èil golladi(Conte un mostro)nun èOra pro nobisè nu guaio ‘e notteOra pro nobisnon la prende maiOra pro nobis.è il problema del, giochiamo in dieci.Ora pro nobisE potremmo continuare all’infinito. Lui, Romelu, il calciatore per distacco più contestato dai tifosotti e quindi dagli incompetenti, hato a Bergamo quello che è impossibile non definire il gol. Di testa, imperioso, su perfetto cross di Anguissa uno dei tanti che stasera ha giocato una partita monumentale.un gol per ricordare ladi: «I tifosi di calcio non capiscono granché». Infantino ci perdonerà,andrebbe fatto presidente della Fifa ad honorem.Ilha schiantato l’Atalanta sul suo terreno.