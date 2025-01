Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: tutto aperto per la vittoria, lontana l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.19 Ottima serie di Carrara che trova lo zero.è quattordicesima con un ritardo di 2:44.3.15.18 Preuss ha 18? su Femsteinevik, 35? su Simon, 37.4? su Baserga e 50? su E.Oeberg15.17 GIRA LA SVEZIA!! Passaggio a vuoto di Elvira che viene superata da Simon e Baserga.15.17 Riparte Femsteinevik, spalle al muro Elvira Oeberg.15.17 Preuss impressionante!! La tedesca è precisa e rapida tra un colpo e un altro. Due errori per Femsteinevik ed E.Oeberg.15.16 SETTIMO POLIGONO: Elvira Oeberg entra in testa davanti a Femsteinevik e Preuss.15.15 Ai 19.4 km Simon ha 33? di ritardo. Il trio di testa continua a guadagnare su Francia e Svizzera.15.14 Ai 18.9 km Elvira Oeberg è davanti a Femsteinevik e Preuss. Il tandem Simon-Baserga paga 30?.15.13 Queste le atlete che daranno spettacolo nell’ultima frazione: E.