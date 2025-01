Ilfattoquotidiano.it - Lino Guanciale a La Confessione di Gomez (Rai3): “Quando non entrai a Medicina per fare l’attore, mio padre mi disse: ‘E adesso come cazz t’aiuto?'”

ho detto ai miei genitori che non sarei entrato a, ma avrei fattoè successo un disastro”. Così, ospite a Ladi Peterin onda sabato 18 gennaio alle 20.15 sudopo Aldoullo. “Non riesco a ricordare gli insulti che mi sono piovuti addosso. Da mio, soprattutto, perché mia madre continuava a‘no’ con la testa,a dire, tacitamente: “Io lo sapevo, io lo sapevo”, un po’ in disparte. – ha raccontato– Però, dopo un paio d’ore di improperi, poi miomi ha detto la frase, che costruisce oggi, io credo, l’architrave del nostro rapporto maturo e che mi rende per sempre debitore nei suoi confronti di una paternità sana, cioè: ‘Ma io.’, la posso dire una parolaccia? Un po’ in abruzzese.: ‘Ma iocaz?’.