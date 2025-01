Formiche.net - L’imprevedibilità è l’unica previsione possibile su Trump. Il commento di D’Anna

L’alba del ritorno di Donaldalla Casa Bianca lascia intravedere quattro anni intermittenti, come i lampeggianti delle ambulanze, durante i quali gli americani e il mondo non avranno il tempo di annoiarsi. In una cosa il quarantasettesimo (e già quarantacinquesimo) presidente degli Stati Uniti mette già d’accordo tutti, fanatici sostenitori e allarmati oppositori, individualisti indifferenti con rendite assicurate e passionarie dei diritti civili: tutti si aspettano molto da lui. Letruppen che mantenga le promesse, in primis quelle di cacciare gli immigrati clandestini, di abbandonare al proprio destino l’Ucraina costringendola a subire la mortale pax russa, ma anche di bloccare a colpi di dazi la concorrenza commerciale della Cina e dell’Europa. Il Partito democratico e gli antisperano che vada a sbattere primasenza eccessivi disastri sui suoi stessi azzardi e sia costretto a dimettersi.