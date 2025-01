Ilgiorno.it - “La vita non è fatta di like, custoditela”: l’appello al funerale di Jennifer Alcani, morta a 13 anni nell’incidente ad Abbadia

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco, 18 gennaio 2025 - “Un piccolo guscio, fragile, vulnerabile nel mare in tempesta. Perché probabilmente era così, anche se all'apparenza era forte, era esuberante, era piena di”. È il ritratto di Jenny, la ragazzina di 13che giovedì èdopo sette giorni di coma irreversibile, in seguito ad un incidente stradale, avvenuto all'alba di venerdì scorso adLariana. Lo ha dipinto, con delicatezza don Bortolo Uberti, parroco di Lecco,durante il. Davanti a lui e quanti hanno partecipato alle esequie, la foto di Jenny, che mostra una ragazza bella, con i capelli neri, gli occhi grandi e castani, il piercing al naso e al labbro superiore, il volto truccato, per sembrare più forte, esuberante, piena disebbene fosse fragile e vulnerabile. Ma don Bortolo ha voluto rivolgere un monito e insieme un invito anche agli amici e ai compagni di Jenny: “Lanon è un video sui social, non è un reel che ricomincia sempre da capo.