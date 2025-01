Sport.quotidiano.net - Inter-Empoli in tv: orari e dove vederla. Inzaghi con Taremi

Bologna, 18 gennaio 2025 – In una giornata con Juve-Milan e Atalanta-Napoli, l’di Simonedovrà assolutamente evitare passi falsi nel match domenicale, a San Siro, contro l’. Il pareggio con il Bologna ha lasciato la squadra di Conte con tre punti di vantaggio sui nerazzurri e il tour de force, con la Champions alle porte, rischia di essere impattante nella corsa Scudetto dato che il Napoli è fuori da tutto e gioca una sola volta a settimana. Un vantaggio non da poco rispetto a chi sarà chiamato a scendere in campo ogni tre giorni. Per l’ancora qualche rotazione, ma anche un rientro importante in difesa. Resta una partita da non fallire. Probabili formazioni Per Simoneancora qualche assenza, ma in difesa rientra Pavard titolare che completa il reparto con De Vrij e Augusto, rifiata Bastoni, mentre sulle fasce confermati Dumfries e Dimarco.