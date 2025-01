Inter-news.it - Inter-Empoli, D’Aversa con coraggio. La probabile formazione

L’sarà ospite dell’in questo weekend di campionato. Robertomostra grande, la suaspiega tutto. DUBBI? – Robertoe il suonon hanno nulla da perdere nella partita contro l’. I toscani hanno bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione, ma non è il campo di San Siro quello in cui devono guadagnarli. O meglio, le aspettative dicono che saranno altri gli stadi in cui l’farà punti. Nelle ultime settimane però le aspettative non sono state rispettate, perché il Bologna ha ottenuto un pari a Milano. La squadra diarriva da più di un mese senza vittorie: quattro sconfitte e un pari nelle ultime cinque partite. L’sta vivendo un momento difficilissimo e in settimana ha perso anche il suo centrocampista Anjorin.