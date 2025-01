Ilgiorno.it - Il dolore e le indagini: "Mandaci sorrisi da lassù". E Stella "torni in carcere"

Leggi su Ilgiorno.it

e Stefania Totaro Da una parte ildella famiglia, degli amici e dei colleghi ai funerali di Marco Magagna ad Arese, la città dove era cresciuto. Dall’altra lesull’omicidio avvenuto a Bovisio nella notte tra il 6 e il 7 gennaio e sulla posizione diBoggio, ai domiciliari con l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa dopo aver confessato di aver ucciso il compagno con una coltellata al petto per difendersi. Ma per la Procura c’è stata una grande sproporzione tra il pericolo checorreva nel momento in cui il compagno Marco Magagna l’ha buttata a terra e il mezzo da lei utilizzato per reagire, ovvero rialzarsi per prendere un coltello dalla cucina e ferirlo con un unico colpo al centro del petto che gli è risultato fatale. Esiste il dolo eventuale nel reato di omicidio volontario aggravato per la Procura di Monza, che ha deciso di depositare appello al Tribunale del Riesame di Milano per riottenere la misura cautelare delal posto dei domiciliari a casa dei genitori per la 33enne di Bovisio Masciago.