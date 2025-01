Metropolitanmagazine.it - Il botta e risposta tra Timothée Chalamet e Francesco Totti: l’attore chiede l’endorsement, il Capitano risponde

«Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco», ma che continua a regalarci momenti surreali. Ierie il cast di A Complete Unknown, biopic sulla vita e sulla carriera di Bob Dylan in uscita al cinema il 23 gennaio, erano a Roma per promuovere il film. Durante la conferenza stampa, alè stato chiesto cosa ne pensasse delle belle parole spese da Neil Young a proposito della sua interpretazione del Menestrello di Duluth.si è detto onorato ma, da fervente romanista qual è, ha precisato: «So che Neil Young ha fatto un endorsement al film, ma ora aspetto quello di. Dov’è? Spero che veda il film e gli piaccia».Paulo Dybala eè un grande tifoso della Roma e diImmediata ladel Pupone, attualmente a New York.