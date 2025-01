Ilfattoquotidiano.it - “Ddl Sicurezza? Va abolito, tutelare il diritto al dissenso”. “Ci stiamo trasformando nell’Ungheria”: le voci alla fiaccolata di Roma

Dopo il corteo nazionale molto partecipato dello scorso 14 dicembre, le associazioni contro il ddl, A Pieno Regime, Amnesty International Italia, Cgil, Anpi, Sinistra Anticapitalista, Arci, Unione Studenti Medi e Udu, scendono nuovamente in piazza per continuare a dire no al disegno di legge 1660. Lo fanno con candele e cartelli per illuminare, come dice lo slogan della manifestazione, “il buio del regime”.“Il ddlporterà l’Italia più vicina all’Ungheria di Orban – dice Luca Blasi, portavoce della rete A Pieno Regime – va rigettato completamente, perché non è solo un fatto di tecnicismi, è una questione politica: nessuno può pensare di ledere ilalin una democrazia“.In piazza non sono mancati neppure i commenti verso il cosiddetto scudo penale per i poliziotti, anche se il governo ha affermato che non dovrebbe essere inserito nel ddl 1660.