Calciomercato.it - Cambiaso stravolge il mercato Juve: deciso il doppio colpo

Leggi su Calciomercato.it

Il jolly potrebbe trasferirsi al Manchester City in questa sessione di calcio. Scelti i due arrivi in caso di cessione del classe 2000al Manchester City adessorebbe il calciodellantus. In positivo? Questo, eventualmente, lo direbbe il campo. Certo è che con i soldi della cessione del jolly agli scatenati ‘Citizens’, Cristiano Giuntoli avrebbe la possibilità di fare un po’ quello che vuole in questa sessione estiva, anche se i tempi sarebbero davvero molto ristretti.ilil(LaPresse) – Calcio.itcon la cessione diCalcio.it ha chiesto ai propri followers X “Come dovrebbero reinvestire i soldi i bianconeri” in caso di addio di. L’opzione che ha preso meno voti, un misero 6,3%, è stata “un difensore e un mediano”.