Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 16^ giornata

InB i match Borghetto-Castelfrettese, Ostra-Borgo Minonna e Montemarciano-Filottranese finiscono in parità, il Marzocca batte lo Staffolo e torna secondo. Vince ancora il Castelbellino, Sampaolese ancora ko. Colpo dell’Argignano nel girone C che vince a Passatempo. In, nel girone C vincono Cupramontana, Chiaravalle, Monsano e Aurora Jesi, la capolista del girone F Cingolana SF perde a Pievebovigliana IN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 18 gennaio 2025 – Non ci sono stati particolari colpi di scena nella 16^di. InB, in particolare, i big match finiscono in parità: sia Borghetto-Castelfrettese che Ostra-Borgo Minonna finiscono 0-0, mentre Montemarciano-Filottranese è finita 1-1 con Stura al 94? che ha risposto a Beta. Ne approfitta l’Olimpia Marzocca, che batte 2-1 lo Staffolo e torna al secondo posto.