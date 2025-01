.com - Turismo, firmato protocollo tra Federalberghi e Aci: cosa prevede

Novità per ildi Roma: un importante accordo è stato siglato traRoma e l’Automobile Club d’Italia (ACI), aprendo le porte a nuove agevolazioni per i soci ACI e ACI Storico che desiderano soggiornare nella Città Eterna. Ild’intesa,dal presidente diRoma, Giuseppe Roscioli, e dal presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, garantirà fino al 2027 condizioni vantaggiose per le prenotazioni effettuate tramite il portale ufficiale dell’associazione alberghiera, www.roma.italyhotels.it.e Aci, novità per ila RomaLe strutture ricettive che aderiranno a questa convenzione offriranno sconti esclusivi ai membri ACI, rendendo il soggiorno nella capitale più conveniente per gli automobilisti e gli appassionati di auto d’epoca.