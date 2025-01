Gqitalia.it - Sinner agli Australian Open torna là dove tutto è cominciato e noi non vogliamo perderci neanche un match

Gli Australian Open, il primo dei quattro tornei del Grande Slam, entrano nel vivo. A Melbourne i big del tennis mondiale sono pronti a sfidarsi per dimostrare chi sia il migliore. Tra loro, ovviamente, c'è il nostro Jannik Sinner, che ha trionfato lo scorso anno e ha tutta l'intenzione di confermarsi. Come vedere tutte le partite di Sinner (e degli altri italiani) in streaming agli Australian Open 2025 Tutte le partite degli Australian Open 2025, compresi quindi i match di Sinner, Sonego e di tutti gli altri campioni italiani, potranno essere seguite in tv e in streaming dall'Italia: in particolare le dirette saranno disponibili su Eurosport (canali Sky 210 e 211), e in streaming su Discovery+, DAZN, SkyGo e Now TV.