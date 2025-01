Romadailynews.it - Roma: contromano sulla Colombo non si ferma e aizza cane contro vigili, denunciato

Guidava contno e a velocita’ sostenutavia Cristoforoe quando iurbani gli hanno intimato l’alt si e’ lanciato in una corsa folle, partita dall’incrocio con via di Malafede e ultimata all’altezza di Acilia in direzione di Ostia.L’auto lanciata a folle velocita’, inseguita dalla pattuglia della polizia locale, ha rischiato anche di investire un vigile.Tuttavia il conducente, un italiano di 29 anni, e’ stato bloccato e nel tentativo di eludere gli accertamenti hato il suo, un pitbull,gli agenti. A termine delllo sono emersi precedenti a carico del 29enne, e oltre alle sanzioni previste per le violazioni al codice della strada commesse, e’ scattato il ritiro della patente.L’uomo e’ statoper resistenza a pubblico ufficiale.Agenzia Nova