Previsioni meteo per Roma Lazio e Italia | sabato 18 gennaio 2025

Giornata variabile ae nel, con piogge sparse e schiarite. Ecco ledettagliate per ile il resto d’pere il18La giornata di18sarà contraddistinta da condizioni di instabilità sue in tutta la regione, con cieli coperti alternati a schiarite e precipitazioni sparse. Le temperature rimarranno in linea con le medie stagionali.•Mattino (06:00-12:00): Cielo molto nuvoloso con possibilità di piovaschi intermittenti, soprattutto nelle prime ore. Temperature tra i 7°C e i 9°C. Venti moderati da nord-est.•Pomeriggio (12:00-18:00): Brevi schiarite alternate a nuvole compatte. Probabili piogge isolate verso le 16:00. Temperature massime intorno ai 12°C. Venti deboli variabili.