Lanazione.it - Per la prima volta l'ospedale della Gruccia ottiene il “Bollino Azzurro”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 gennaio 2025 – Per lal'di Santa Maria allaha ottenuto il "" dalla Fondazione Onda ETS. Un riconoscimento assegnato ai presidi sanitari virtuosi nell'offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumoreprostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche. Nella Asl Toscana Sud Est "premiati" anche il San Donato di Arezzo e l'Misericordia di Grosseto. In tutta Italia sono 156 le strutture da "". Nello specifico, la valutazione viene fatta considerando la presenza indi servizi di promozioneprevenzionesalute sessuale e riproduttiva maschile, percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, servizi clinico-assistenziali dedicati al tumoreprostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche e ulteriori servizi volti a garantire un'adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti.