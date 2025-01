Lapresse.it - Pakistan, ex premier Khan condannato a 14 anni per corruzione

Leggi su Lapresse.it

L’ex primo ministro delImrane sua moglie, Bushra Bibi, sono stati condannati rispettivamente a 14 e settedi carcere per. Lo riferisce il loro avvocato. La coppia è accusata di aver accettato un regalo di un terreno da un magnate immobiliare, Malik Riaz, in cambio di denaro riciclato quandoera al potere.I pubblici ministeri affermano che Riaz è stato poi autorizzato daa pagare multe che gli erano state imposte in un altro caso utilizzando lo stesso denaro riciclato, pari a 190 milioni di sterline britche (240 milioni di dollari), che erano stati restituiti aldalle autorità britche nel 2022 per essere depositati all’erario nazionale.ha negato qualsiasi illecito e ha sostenuto fin dal suo arresto nel 2023 che tutte le accuse contro di lui sono un complotto dei suoi rivali per impedirgli di tornare al potere.