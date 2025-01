Lanazione.it - Motorola Edge 50 Neo con fotocamera Sony: ora disponibile con uno sconto interessante

Leggi su Lanazione.it

Tieniti forte perché ti sto segnalando una promozione davvero straordinaria per mettere le mani su uno smartphone eccezionale a un ottimo prezzo. Parliamo del mitico50 neo nella versione da 256 GB che ora su Amazon puoi avere a soli 299,76 euro, invece che 429 euro. Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Grazie a questodel 30% potrai risparmiare oltre 129 euro sul totale. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 59,96 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Acquistalo subito, è in promozione50 neo: qualità prezzo senza rivali Indubbiamente50 neo ha un rapporto qualità prezzo davvero incredibile e difficilmente riuscirai a trovare di meglio. Garantisce ottime performance in ogni suo scomparto.