Ilgiorno.it - Minori senza riparo, telefoni muti. L’unico a rispondere è don Giusto

Per due ore, in piena notte, il centralinista dei carabinieri ha cercato qualcuno che fosse disposto ad accogliere due ragazzi minorenni finiti in mezzo alla strada, in pieno inverno, che necessitavano di un. Ma alla fine,che ha risposto al telefono, incurante dell’ora tardissima, è stato DonDella Valle.che, come accade sempre, gli ha aperto le porte e ha consentito di risolvere un problema noto, che si ripete con grande frequenza. Lo stesso Dona cui vengono contestate presunte irregolarità, anche di poco conto, nella gestione degli spazi della parrocchia, o nelle iniziative di raccolta fondi. L’ultimo episodio risale a domenica scorsa, quando la Polizia Locale di Como si è presentata al Teatro di Rebbio per una ispezione sulle misure antincendio, mentre era in corso lo spettacolo benefico dedicato a Fabrizio De Andrè, sfociata in una sanzione a carico del sacerdote.