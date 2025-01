Ilnapolista.it - Meneghin: «Io monumento? Sui monumenti i piccioni posano parti poco nobili del loro intestino»

Libero oggi ha una lunga intervista a Dino, ex cestista e dirigente sportivo italiano.è stato il primo giocatore italiano sia selezionato da una squadra professionistica della NBA sia eletto nella nel Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.È l’emblema della nostra pallacanestro: forse nessun altro campione di uno sport di squadra è stato, nell’immaginario collettivo di tutti gli Italiani, assimilato ad una disciplina sportiva come lui.Domani compirà 75 anni come li festeggerà? Dadel basket? «Ci si mette anche lei? Suidel, per cui niente». A proposito, non si è mai saputo per quale squadra di calcio tifa Dino? «Per la Juve. Quando ero alla Ignis conobbi Bettega, Gentile e Anastasi che giocavano con il Varese.