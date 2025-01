Linkiesta.it - Lo spazio laboratoriale che ospita dialoghi sul design contemporaneo

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della nostalgia, in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui.A Brescia, tra le vie del centro storico, un palazzo del Duecento parla il linguaggio della contemporaneità. È Palazzo Monti, centro culturale voluto dal collezionista e curatore Edoardo Monti. Qui, dove si inanellano storie di famiglia e affreschi neoclassici riempiono i saloni, c’èper la pittura, la fotografia, la scultura, ile molto altro. Con più di 250 creativi accolti tra le sue mura, il Palazzo, “rinato” nel 2017 come residenza d’artista, è oggi un incubatore di talenti, un laboratorio dinamico che ha visto succedersi uno dopo l’altro progetti e riflessioni. Tra questi un posto speciale lo occupaGap.