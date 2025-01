Lanotiziagiornale.it - Israele e Hamas hanno firmato l’accordo in tre fasi per il cessate il fuoco. Ma i media israeliani rivelano: “Bibi vuole riprendere la guerra al termine della prima fase”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Seppur con un giorno di ritardo, alla fine è arrivata la firma die disulper ililnella Striscia di Gaza. Un’intesata dai rappresentanti di Stati Uniti e Qatar che, secondo quanto riporta Ynet citando un funzionario a conoscenza dei dettagli, è stata raggiunta durante la notte quando sono state risolte le ultime divergenze.in treper ilil. Ma i: “laal”Secondo un funzionario statunitense citato da Axios, nei giorni scorsi era emerso un disaccordo sulla lista finale dei prigionieri palestinesi che dovranno essere rilasciati come parte del. In particolareavrebbe chiesto di scambiare diversi nomi sulla lista con i leader militari del gruppo che stanno scontando molteplici ergastoli per aver pianificato e orchestrato attentati suicidi.