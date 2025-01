Ilgiornale.it - Il clamoroso errore del vigile: raffica di multe ed auto rimosse. Cos'è successo

Leggi su Ilgiornale.it

A Firenze, alcunimobilisti sono stati multati per non aver rispettato il divieto di sosta durante la pulizia stradale, subendo anche la rimozione coatta delle vetture. Quel giorno, in realtà, non erano tuttavia previste operazioni di pulizia