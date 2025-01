Metropolitanmagazine.it - Firenze, vinto un milione di euro al Millionday il proprietario della ricevitoria: ” Speriamo che chi ha vinto sappia come spenderli e abbia bisogno di questi soldi”

Domenica 12 gennaio, all'estrazione delle ore 13:00, a Firenze. Il MillionDay è un gioco collegato al Lotto in cui si effettuano due estrazione al giorno: alle 13:00 e alle 20:30. L'identità del fortunato vincitore, o vincitrice, che ha indovinato la combinazione dei numeri esatti è, naturalmente, ignota. La combinazione dei numeri vincenti è stata: 11, 13, 16, 17, 54.

Nella tabaccheria Minarini di via di Ripoli, a Firenze, è stato vinto un milione di euro al MillionDay, gioco collegato al Lotto. Il fortunato o la fortunata hanno indovinato la combinazione di numeri vincenti nell'estrazione consueta delle ore 13:00. Di seguito, la combinazione: 11, 13, 16, 17, 54. L'identità del vincitore o cliente rimane naturalmente sconosciuta ma dalla tabaccheria Minarini si dicono emozionati per la persona che ha azzeccato i cinque numeri e ha ottenuto l'importante montepremi.