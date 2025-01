Zonawrestling.net - DREAM Pro: Info & Card finale “Golden Dream” (Torneo DREAM Pro Championship)

Leggi su Zonawrestling.net

Lee ladi “”, in programma Domenica 19 Gennaio a Salerno, con ilche incoronerà il primoPro Wrestling Champion della federazione:ProDomenica 19 Gennaio – SalernoBrick 01 – Via Generale Clark 103, SalernoInizio Ore 18.30 – Biglietti Online QUIPro Wrestling Championshiop Tournament – QuartiAreon Vs Francis CorporenteRede Vs Max PeachSebastian De Witt w/Luna Moreno Vs ???Gianluca Vitale Vs Brad O’BryenTag Team MatchLuca Auditore; Whiskey Lee Vs Skid Row Devils (Davide Adani; Luke Astaroth)Pro WrestlingTournament – Semifinali??? Vs ?????? Vs ???Pro WrestlingTournament –