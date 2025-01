Quotidiano.net - Boschi

ROMA, 17 GEN - Una serie di insulti, alcuni anche volgari, sotto un post di Fratelli d'Italia che cita una frase di Maria Elenadetta in Aula durante la discussione di un odg a sua firma sulla parità di genere per i componenti del Csm. "Questo è quello che piace fare a Fratelli d'Italia - va all'attacco sui social la parlamentare Iv - sottoporre alla gogna dei commenti più beceri una donna e tutto questo perché ho detto una cosa semplice che rivendico peraltro citando Madeleine Albright: 'all'inferno c'è un posto speciale per le donne che non aiutano le donne'". "Fratelli d'Italia - attacca- prende e tagliuzza un video, tutto questo per suscitare proprio gli istinti più maschilisti e giù che piovoi sessisti, volgari, offensivi senza che nessuno li cancelli, senza che nessuno moderi questi commenti.