Ilrestodelcarlino.it - Blitz a Fermo: arrestate 3 persone e sequestrati 7 chili di droga

Sant'Elpidio a Mare (), 17 gennaio 2025 - Dopo averli tenuti sotto controllo a lungo, hanno organizzato un appostamento sorprendendoli con mezzo chilo di hashish. Poi, una volta individuata l’abitazione dove si erano riforniti, hanno fatto scattare undurante il quale hanno rinvenuto altri settedi. L’operazione è stata messa a segno dai poliziotti della squadra mobile e in manette sono finiti Ambra Luciani, 37 anni, di Sant’Elpidio a Mare, Sabri Haji, un 26enne di origini tunisine residente a Porto San Giorgio, e il 22enne Achraf Karmi, anche lui tunisino e domiciliato a. Da tempo, l’attività di smercio distava interessando Lido Tre Archi con diverse perquisizioni operate dalla polizia. In particolare, a seguito del continuo controllo del territorio da parte degli agenti della squadra volanti, da diversi giorni e sempre in orari serali, era stata notata un’auto di colore bianco che si spostava tra il quartiere e la zona di Sant’Elpidio a Mare.