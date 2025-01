Australian Open 2025 ordine di gioco sabato 18 gennaio | in campo Sinner Musetti Sonego e Paolini

Leggi su Sportface.it

Si chiude il programma del terzo turno deglicon diversi azzurri che saranno impegnati in18. In particolare, dopo le eliminazioni di Matteo Berrettini contro Holger Rune e di Lucia Bronzetti contro Jaqueline Cristian, sono quattro gli italiani rimasti in corsa per il titolo a Melbourne: Jannik, Lorenzoe Lorenzonel tabellone maschile e Jasminein quello femminile. Oltre ai nostri portacolori, saranno diversi gli spunti interessanti offerti dagli altri match: ad esempio, al femminile spiccano gli incontri tra Emma Raducanu e Iga Swiatek e quello tra Emma Navarro e Ons Jabeur, mentre al maschile il numero 4 Taylor Fritz se la vedrà con l’esperto Gael Monfils.(250116) — MELBOURNE, Jan. 16,(Xinhua) — Jasminehits a return during women’s singles second round match between Jasmineof Italy and Renata Zarazua of Mexico attennis tournament in Melbourne, Australia, Jan.