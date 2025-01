.com - Amici 24, puntata 19 gennaio con Alfa e Alessandro Cattelan

Nel nuovo appuntamento del pomeridiano didi Maria De Filippi 24 saranno ospiti in studioTorna il pomeridiano dell’edizione numero 24 didi Maria De Filippi, domenica 19su Canale 5 alle ore 14. Dopo la pubblicazione degli ultimi inediti degli allievi di canto della scuola, proseguono le prove in vista del serale, con nuove eliminazioni.Tra gli ospiti in studio, che si esibirà sulle note di Filo Rosso, tra i brani più trasmessi nelle radio, l’ex allievo della scuola Javier Rojas, Rebecca Bianchi e il conduttore. che affiancherà Carlo Conti nella serata finale del Festival di Sanremo.