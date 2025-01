Lanazione.it - Alta velocità, associazioni di categoria: “Per la politica è il momento della visione e del coraggio”

Arezzo, 17 gennaio 2025 – “La questione dell’non può essere affrontata con superficialità o calcoli di convenienza. È un banco di prova cruciale per chi governa e amministra, che deve dimostrare di avere a cuore il futuro del territorio, il benessere dei cittadini e la crescita economica delle imprese”. È quanto dichiarano con fermezza, in una nota congiunta, ledidel commercio e dell’artigianatoprovincia di Arezzo Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato Imprese. “Ora che si è rimessa in discussione la proposta di Rigutino per la nuova stazione dell’– prosegue la nota – chiediamo agli esponenti politici e ai rappresentanti delle amministrazioni toscane di abbandonare divisioni e rivalità per costruire un fronte comune che persegua davvero il bene collettivo”.