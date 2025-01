Ilgiorno.it - Accoltellarono un uomo per strada a Capodanno 2023. Un anno di messa alla prova per i minorenni

Leggi su Ilgiorno.it

Meda (Monza Brianza), 17 gennaio 2025 – Il Tribunale per idi Milano ha sospeso il processo per tentato omicidio e concesso laper unper gli ultimi quattro partecipantibrutale aggressione di gruppo a un pakistano aa Meda. Per questa vicenda l'unico maggiorenne del branco all'epoca dei fatti, un 20enne di Cabiate, aveva patteggiato al Tribunale di Monza la pena di poco meno di quattro anni e undici mesi di reclusione dopo avere pagato un piccolo acconto del risarcimento del dpromessovittima, che si è costituita parte civile con l'avvocato Francesco Ferreri. Con il 20enne erano stati arrestati dai carabinieri anche il fratello, ora diventato maggiorenne e altri duedifesi dall'avvocata Elisa Grosso, ora 16enne e 17enne residenti a Seregno, che erano stati prima mandati in una comunità educativa e poi sottopostimisura della permanenza a casa.