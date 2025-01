Puntomagazine.it - Abusi sessuali su minori: aspetti criminologici e giuridici

Leggi su Puntomagazine.it

. Percorriamo in un articolo glisalienti di quella che di fatto è una patologiasu. La pedofilia è uno dei crimini più gravi e devastanti, non solo per le sue implicazioni psicologiche e morali, ma anche per l’impatto che ha sulle vittime. Rappresenta un tema centrale nel campo della criminologia e del diritto penale, poiché coinvolge complesse dinamiche psicologiche, sociali e legali. Nel corso degli anni, la criminologia ha cercato di comprendere le radici di questo fenomeno, mentre il diritto ha sviluppato norme sempre più severe per tutelare ie prevenire comportamenti devianti.La pedofilia, definita nel DSM-5 come un disturbo parafiliaco caratterizzato da un’attrazione persistente verso bambini prepuberi, è condannata dalla legislazione italiana, che punisce severamente chi mette in atto tali desideri.