Ilnapolista.it - Ve lo ricordate Fábio Coentrao? Ora fa il “trafficante” di frutti di mare illegali

Leggi su Ilnapolista.it

Ve lo? Giocava nel Real Madrid. Ora fa ildi cozze, più o meno. Lo racconta il ‘Jornal de Noticias’ portoghese, ripreso da Marca. Le autorità portoghesi hanno sequestrato più di una tonnellata didiin un magazzino che gli appartiene.Avrebbero avviato l’attività senza licenza, e gli ispettori della Direzione generale delle risorse naturali, della sicurezza e dei servizi marittimi del Portogallo hanno sequestrato circa 12 serbatoi d’acqua pieni didi. In totale 760 chili senza fattura e 260 con fattura.L’ Autorità per la sicurezza alimentare ed economica ha esortato l’ex giocatore del Real a chiudere l’attività.si è ritirato nel 2021. Con il Real Madrid è riuscito a vincere due Coppe dei Campioni, due Scudetti e una Copa del Rey, oltre a due Supercoppe Europee e tre Mondiali per club.