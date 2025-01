Zon.it - Teatro Arbostella, ultimo week-end di sorrisi e forti emozioni con “Dietro un fantasma”

Leggi su Zon.it

-end al“Gino Esposito” di Salerno con il brillante ma allo stesso tempo emozionante testo dal nome “un fantasma”, scritto e diretto da Marco Reggiani. Lo spettacolo, il primo del nuovo anno e il quinto del cartellone della XVII stagione teatrale comica dell’, coinvolge gli spettatori in una storia intensa, toccando temi universali con profonda sensibilità dove non mancheranno i momenti comici ed esilaranti misti a spunti di riflessione. Numerosi i consensi del pubblico e della critica per i primi due-end rappresentatiLa trama narra la storia del fotografo e viaggiatore Giorgio che ritorna a casa dopo vent’anni di assenza, lasciandosi alle spalle un passato irrisolto. Ha abbandonato la moglie Cristina e il figlio Andrea, che all’epoca era un bambino di soli tre anni, per inseguire una vita di avventure.