Subsonica le date del Club Tour 2025

TORINO – "Care e cari terrestri, manca meno di un mese e ci ritroveremo nei, prima in Europa e poi in Italia. Siete a bordo? Biglietti disponibili su www..it". Così sui loro canali social ihanno lanciato ledel, al via il 9 febbraio da Londra. Ecco qui di seguito il calendario completo:09 febbraio – Londra, O2 Forum Kentish Town (UK)10 febbraio – Amsterdam, Melkweg (Paesi Bassi)12 febbraio – Bruxelles, VK (Belgio) – SOLD OUT13 febbraio – Bruxelles, VK (Belgio)16 febbraio – Madrid, Sala But (Spagna)18 febbraio – Barcellona, Sala Apolo (Spagna)10 marzo – Milano, Alcatraz – SOLD OUT11 marzo – Milano, Alcatraz13 marzo – Padova, Gran Teatro GEOX14 marzo – Nonantola (MO), Vox– SOLD OUT18 marzo – Firenze, Teatro Cartiere Carrara19 marzo – Roma, Atlantico Live22 marzo – Napoli, Casa della Musica24 marzo – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia – SOLD OUT25 marzo – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia27 marzo – Bologna, Estragon28 marzo – Bologna, Estragon – SOLD OUT30 marzo – Modugno (BA), Demodè