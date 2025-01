Simone Inzaghi in conferenza non ha trattenuto le risate quando ha sentito che…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Risatain. La partita di ieri tra Inter e Bologna ha segnato una lieve battuta d’arresto per i nerazzurri che fermano a sei il filotto di vittorie consecutive in campionato. Un 2-2 maturato tra le polemiche per l’arbitraggio di Luca Pairetto, che ha condizionato la gara in negativo con un arbitraggio, diciamo, dubbioso.All’appello mancano dei fischi netti in favore dei nerazzurri. Uno è il rigore non fischiato a Marcus Thuram e poi il clamoroso fallo fischiato contro Davide Frattesi al 90? per un contatto creato (e cercato) da Lewis Ferguson mentre il centrocampista nerazzurro era lanciato in campo aperto. Questo episodio ha privato i nerazzurri di un’ultima occasione da gol che si stava delineando visto che Frattesi era lanciato verso l’area avversaria.Italiano critica ese la ride instampaL’arbitraggio di Pairetto non ha lasciato scontento solo i nerazzurri.